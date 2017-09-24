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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад - Валенсия: обзор матча 24 сентября 2017
Реал Сосьедад
24.09.2017, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 6 тур
2 : 3
Завершен
Валенсия
33'
А. Элустондо
59'
М. Оярсабаль
26'
Родриго
55'
И. Видаль
85'
С. Дзадза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
Хауме
90'
+2
Желтая карточка
С. Мина
85'
ГОЛ! 2:3!
С. Дзадза
Пас отдал
Г. Гедеш
Замена
Р. Пардо
️️️️
Х. Прието
82'
79'
Вторая желтая
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
М. Оярсабаль
77'
75'
Замена
С. Мина
️️️️
Х. Луис Гайя
75'
Замена
А. Перейра
️️️️
К. Солер
75'
Замена
А. Латорре
️️️️
Родриго
Замена
С. Каналес
️️️️
В. Жозе
72'
Вторая желтая
И. Субельдия
68'
ГОЛ! 2:2!
М. Оярсабаль
Пас отдал
К. Родригес
59'
56'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
55'
ГОЛ! 1:2!
И. Видаль
Пас отдал
К. Солер
Желтая карточка
И. Субельдия
50'
Замена
А. Янузай
️️️️
Хуанми
46'
45'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
ГОЛ! 1:1!
А. Элустондо
Пас отдал
М. Оярсабаль
33'
27'
Желтая карточка
Родриго
26'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Г. Гедеш
9'
Желтая карточка
Г. Гедеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
77
Родригес
5
Субельдия
6
Элустондо
20
Одриосола
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
10
Прието
21
Оярсабаль
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
4-3-1-2
1
Хауме
22
Видаль
3
Паулиста
24
Гарай
14
Гайя
18
Солер
19
Кондогбиа
10
Парехо
11
Гедеш
11
Дзадза
19
Родриго
10
Прието
14
Пардо
14
Пардо
10
Прието
12
Виллиан Жозе
20
Каналес
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
24
Янузай
24
Янузай
7
Хуанми
19
Родриго
3
Латорре
3
Латорре
19
Родриго
18
Солер
8
Перейра
8
Перейра
18
Солер
14
Гайя
77
Мина
77
Мина
14
Гайя
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
33
Нето
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
2
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Реале Арена
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