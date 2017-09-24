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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Сельта
Эйбар - Сельта: обзор матча 24 сентября 2017
Эйбар
24.09.2017, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
0 : 4
Завершен
Сельта
17'
Г. Кабрал
23'
С. Гомес
39'
П. Эрнандес
72'
Д. Васс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Сельта
76'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
М. Гомес
75'
Замена
Х. Санчес
️️️️
П. Эрнандес
72'
ГОЛ! 0:4!
Д. Васс
Пас отдал
У. Мальо
64'
Замена
А. Фонтас
️️️️
Г. Кабрал
Замена
Х. Хордан
️️️️
Шарлес
63'
Замена
Д. Юнка
️️️️
Х. Анхель
46'
39'
ГОЛ! 0:3!
П. Эрнандес
Пас отдал
П. Систо
Замена
С. Энрих
️️️️
Т. Инуи
37'
Желтая карточка
Д. Гарсия
28'
23'
ГОЛ! 0:2!
С. Гомес
18'
Желтая карточка
Г. Кабрал
17'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кабрал
Пас отдал
П. Систо
Желтая карточка
Г. Эскаланте
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-2-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
6
Гальвез
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
14
Инуи
12
Бебе
19
Кике
19
Шарлес
4-4-2
36
Бланко
22
Мальо
22
Кабрал
21
Гомес
17
Кастро
77
Систо
19
Эрнандес
68
Лоботка
10
Васс
10
Аспас
9
Гомес
3
Анхель
17
Юнка
17
Юнка
3
Анхель
19
Шарлес
19
Хордан
19
Хордан
19
Шарлес
14
Инуи
9
Энрих
9
Энрих
14
Инуи
22
Кабрал
3
Фонтас
3
Фонтас
22
Кабрал
19
Эрнандес
19
Санчес
19
Санчес
19
Эрнандес
9
Гомес
11
Гуидетти
11
Гуидетти
9
Гомес
Остались в запасе
Эйбар
Сельта
13
Асьер Риесго
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Статистика матча Эйбар - Сельта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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