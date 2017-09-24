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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вильярреал
Хетафе - Вильярреал: обзор матча 24 сентября 2017
Хетафе
24.09.2017, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 6 тур
4 : 0
Завершен
Вильярреал
54'
Анхель
64'
Х. Молина
67'
М. Бергара
90+2'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Вильярреал
ГОЛ! 4:0!
Анхель
Пас отдал
Ф. Файр
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Р. Сориано
Замена
Ф. Молинеро
️️️️
Х. Молина
83'
74'
Желтая карточка
Родри
70'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Тригерос
ГОЛ! 3:0!
М. Бергара
67'
Замена
Ф. Файр
️️️️
А. Ндиайе
66'
65'
Желтая карточка
М. Тригерос
ГОЛ! 2:0!
Х. Молина
64'
Замена
С. Мора
️️️️
М. Арамбарри
63'
60'
Замена
К. Бакка
️️️️
С. Бакамбу
60'
Замена
Р. Сориано
️️️️
С. Кастильехо
ГОЛ! 1:0!
Анхель
Пас отдал
Кала
54'
42'
Желтая карточка
С. Бакамбу
Желтая карточка
М. Арамбарри
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Вильярреал
26
Андер Кантеро
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-2-1-3
13
Гуаита
2
Джене
5
Антунеш
16
Кала
22
Суарес
5
Бергара
8
Арамбарри
21
Ндиайе
19
Молина
9
Анхель
20
Хименес
4-1-1-2-2
25
Барбоса
2
Гаспар
35
Семеду
2
Рукавина
27
Гонсалес
16
Родри
14
Тригерос
70
Кастильехо
8
Форнальс
94
Бакамбу
19
Унал
19
Молина
2
Молинеро
2
Молинеро
19
Молина
21
Ндиайе
76
Файр
76
Файр
21
Ндиайе
8
Арамбарри
14
Мора
14
Мора
8
Арамбарри
70
Кастильехо
21
Сориано
21
Сориано
70
Кастильехо
14
Тригерос
11
Сансоне
11
Сансоне
14
Тригерос
94
Бакамбу
70
Бакка
70
Бакка
94
Бакамбу
Остались в запасе
Хетафе
Вильярреал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
26
Андер Кантеро
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
26
Андер Кантеро
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Хетафе - Вильярреал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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