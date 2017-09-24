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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Факел
Луч - Факел: обзор матча 24 сентября 2017
Луч
24.09.2017, воскресенье, 11:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Факел
88'
Замена
А. Семенов
️️️️
С. Шумейко
80'
Желтая карточка
А. Сердюк
Замена
И. Хлебородов
️️️️
А. Бажев
73'
Замена
А. Макарчук
️️️️
А. Носов
67'
65'
Замена
А. Верулидзе
️️️️
Д. Мичуренков
Замена
А. Мязин
️️️️
Д. Маляка
65'
63'
Замена
Д. Садов
️️️️
М. Шарифи
62'
Желтая карточка
Т. Мустафин
Желтая карточка
Д. Маляка
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Факел
16
Артем Федоров
ВР
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Луч
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Факел
1
Александр Востриков
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
17
Александр Верулидзе
ПВ
3-3-1-3
70
Котляров
7
Соблиров
15
Тихий
18
Марущак
3
Насадюк
15
Маляка
4
Фомин
10
Гелоян
11
Носов
9
Бажев
18
Гордиенко
3-2-1-3
16
Федоров
26
Мустафин
33
Шарифи
55
Осипенко
27
Молодцов
29
Хайманов
8
Мануковский
10
Амбарцумян
19
Мичуренков
7
Сердюк
11
Носов
17
Макарчук
17
Макарчук
11
Носов
9
Бажев
18
Хлебородов
18
Хлебородов
9
Бажев
15
Маляка
87
Мязин
87
Мязин
15
Маляка
19
Мичуренков
17
Верулидзе
17
Верулидзе
19
Мичуренков
33
Шарифи
88
Садов
88
Садов
33
Шарифи
2
Шумейко
28
Семенов
28
Семенов
2
Шумейко
Остались в запасе
Луч
Факел
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
50
Егор Шамов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
1
Александр Востриков
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
50
Егор Шамов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Востриков
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Евгений Ушаков
ОП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Луч - Факел
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
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