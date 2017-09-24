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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Шинник
Оренбург - Шинник: обзор матча 24 сентября 2017
Оренбург
24.09.2017, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
46'
Д. Попович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Шинник
Желтая карточка
А. Руденко
90'
+1
88'
Желтая карточка
А. Щадин
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Попович
81'
Замена
С. Серченков
️️️️
Д. Ефремов
77'
75'
Замена
А. Фатихов
️️️️
Э. Булия
Замена
Х. Мамтов
️️️️
А. Делькин
75'
65'
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Лях
65'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Д. Самойлов
46'
Замена
А. Щадин
️️️️
П. Евсеев
ГОЛ! 1:0!
Д. Попович
46'
Желтая карточка
Д. Андреев
29'
25'
Желтая карточка
А. Лях
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
90
Андрей Лях
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
40
Благо
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
3-2-2-2-1
9
Руденко
58
Ойеволе
3
Удалый
15
Андреев
2
Бегич
12
Малых
22
Попович
84
Воробьев
22
Ефремов
18
Попов
90
Делькин
4-2-2-2
16
Яшин
97
Ятченко
66
Жестоков
78
Чистяков
5
Евсеев
22
Нарылков
90
Лях
15
Самойлов
11
Шайморданов
91
Булия
81
Низамутдинов
22
Попович
14
Коронов
14
Коронов
22
Попович
22
Ефремов
8
Серченков
8
Серченков
22
Ефремов
90
Делькин
9
Мамтов
9
Мамтов
90
Делькин
91
Булия
15
Фатихов
15
Фатихов
91
Булия
15
Самойлов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
15
Самойлов
90
Лях
18
Камилов
18
Камилов
90
Лях
5
Евсеев
92
Щадин
92
Щадин
5
Евсеев
Остались в запасе
Оренбург
Шинник
39
Евгений Фролов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
40
Благо
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
22
Денис Магадиев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
40
Благо
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Оренбург - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Газовик
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