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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Химнастик
Сарагоса - Химнастик: обзор матча 24 сентября 2017
Сарагоса
24.09.2017, воскресенье, 21:30
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 1
Завершен
Химнастик
19'
Г. Токеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Химнастик
90'
+4
Желтая карточка
Х. Муньис
70'
Желтая карточка
О. Какабадзе
55'
Желтая карточка
Й. Гастаньяга
Красная карточка
Б. Иглесиас
44'
Желтая карточка
Б. Иглесиас
32'
ГОЛ! 1:0!
Г. Токеро
19'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Сарагоса - Химнастик
4
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
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11 января
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2023.09.14 20:20
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19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
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Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
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