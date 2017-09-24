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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Олимпиакос
АЕК - Олимпиакос: обзор матча 24 сентября 2017
АЕК
24.09.2017, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Олимпиакос
64'
Л. Христодулопулос
80'
Л. Христодулопулос
90'
П. Манталос
22'
М. Марин
46'
В. Оджиджа-Офое
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Олимпиакос
90'
+6
Красная карточка
Б. Энгелс
Красная карточка
У. Чосич
90'
+5
Желтая карточка
М. Ливайя
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
П. Манталос
Пас отдал
М. Ливайя
90'
ГОЛ! 2:2!
Л. Христодулопулос
80'
79'
Желтая карточка
Г. Жилле
ГОЛ! 1:2!
Л. Христодулопулос
64'
Желтая карточка
П. Манталос
50'
46'
ГОЛ! 0:2!
В. Оджиджа-Офое
45'
+1
Желтая карточка
М. Марин
Желтая карточка
С. Араухо
24'
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Марин
8'
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
99
Яннис Анестис
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
АЕК
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Олимпиакос
1
Силвио Прото
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
7
Константинос Фортунис
АП
92
Себа
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
3-3-1
99
Анестис
2
Бакакис
15
Чосич
22
Враньеш
20
Манталос
7
Христодулопулос
15
Йоханссон
21
Араухо
3-5-1-1
1
Капино
3
Эльабделлауи
3
Энгелс
90
Фигейраш
8
Оджиджа-Офое
77
Тахцидис
30
Жилле
15
Ромао
16
Карсела-Гонсалес
22
Марин
10
Эменике
Остались в запасе
АЕК
Олимпиакос
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
43
Димитриос Николау
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
1
Силвио Прото
ВР
7
Константинос Фортунис
АП
92
Себа
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
1
Силвио Прото
ВР
7
Константинос Фортунис
АП
92
Себа
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча АЕК - Олимпиакос
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
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