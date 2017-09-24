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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Сочи
Cибирь - Сочи: обзор матча 24 сентября 2017
Cибирь
24.09.2017, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
47'
Е. Чеботару
10'
А. Кулишев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Сочи
85'
Желтая карточка
М. Коваленко
Замена
А. Кушнирук
️️️️
М. Плопа
69'
66'
Замена
М. Коваленко
️️️️
А. Бычков
Замена
Р. Беляев
️️️️
В. Галыш
64'
62'
Желтая карточка
А. Бычков
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
А. Гладышев
58'
57'
Замена
П. Киреенко
️️️️
М. Рогов
57'
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Коротаев
ГОЛ! 1:1!
Е. Чеботару
47'
Замена
М. Житнев
️️️️
В. Азаров
46'
27'
Желтая карточка
О. Бабенков
Желтая карточка
М. Мищенко
10'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Кулишев
5'
Желтая карточка
М. Рогов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
7
Евгений Песегов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
17
Роман Парфинович
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
Сочи
1
Андрей Зайцев
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
13
Павел Киреенко
ЛВ
10
Михаил Козлов
ОП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Цыган
15
Цховребов
29
Мищенко
3
Плопа
2
Аравин
28
Магаль
5
Гладышев
37
Чеботару
8
Макаренко
88
Галыш
99
Азаров
4-3-1-2
1
Книга
15
Житников
25
Бычков
53
Юрганов
4
Бабенков
7
Песегов
14
Цвейба
31
Рогов
32
Кулишев
14
Барсов
24
Коротаев
3
Плопа
5
Кушнирук
5
Кушнирук
3
Плопа
99
Азаров
99
Житнев
99
Житнев
99
Азаров
5
Гладышев
4
Рухаиа
4
Рухаиа
5
Гладышев
88
Галыш
7
Беляев
7
Беляев
88
Галыш
24
Коротаев
72
Батютин
72
Батютин
24
Коротаев
31
Рогов
13
Киреенко
13
Киреенко
31
Рогов
25
Бычков
15
Коваленко
15
Коваленко
25
Бычков
Остались в запасе
Cибирь
Сочи
17
Роман Парфинович
ЦП
77
Максим Андреев
АП
20
Антон Полюткин
ЦЗ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
35
Максим Киселев
ВР
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
17
Роман Парфинович
ЦП
77
Максим Андреев
АП
20
Антон Полюткин
ЦЗ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Cибирь - Сочи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Спартак
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