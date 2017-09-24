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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Тулуза
Марсель - Тулуза: обзор матча 24 сентября 2017
Марсель
24.09.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 0
Завершен
Тулуза
32'
Ф. Товен
61'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Тулуза
ГОЛ! 2:0!
Л. Окампос
61'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
Пас отдал
Л. Окампос
32'
Желтая карточка
Л. Густаво
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Сомалья
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Манданда
23
Амави
23
Рами
6
Роланду
2
Сакаи
14
Густаво
99
Ангисса
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
9
Н'Жи
4-1-4-1
40
Лафон
98
Амьен-Аду
6
Жульен
6
Диоп
29
Мубандже
18
Каюзак
16
Имбула
10
Дурмаз
11
Тойвонен
7
Сомалья
10
Жан
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Марсель - Тулуза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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