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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Авангард
Тюмень - Авангард: обзор матча 24 сентября 2017
Тюмень
24.09.2017, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
4 : 0
Завершен
Авангард
36'
А. Богатырев
51'
А. Юсупов
64'
А. Павленко
80'
А. Богатырев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Авангард
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Павленко
87'
Замена
Е. Глухов
️️️️
А. Богатырев
86'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Юсупов
82'
ГОЛ! 4:0!
А. Богатырев
80'
78'
Желтая карточка
А. Дашаев
Желтая карточка
А. Богатырев
75'
Желтая карточка
В. Лешонок
70'
65'
Замена
И. Подоляк
️️️️
Х. Аппаев
ГОЛ! 3:0!
А. Павленко
64'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Карпов
62'
58'
Замена
Д. Синяев
️️️️
И. Альшин
56'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Гурфов
ГОЛ! 2:0!
А. Юсупов
51'
50'
Желтая карточка
А. Логунов
46'
Замена
Д. Войнов
️️️️
А. Митасов
ГОЛ! 1:0!
А. Богатырев
36'
Желтая карточка
П. Шакуро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
9
Артем Митасов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
17
Егор Глухов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
21
Денис Войнов
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Денис Синяев
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
3-2-3-2
96
Обухов
90
Шакуро
39
Маслов
55
Гузь
77
Павленко
3
Мурачев
9
Лешонок
26
Богатырев
27
Чудин
10
Юсупов
11
Карпов
4-3-2-1
1
Саутин
5
Никитин
44
Логунов
4
Дашаев
71
Багаев
9
Митасов
52
Нетфуллин
36
Гурфов
10
Альшин
7
Коробов
14
Аппаев
26
Богатырев
17
Глухов
17
Глухов
26
Богатырев
10
Юсупов
7
Чуканов
7
Чуканов
10
Юсупов
77
Павленко
13
Шляпкин
13
Шляпкин
77
Павленко
11
Карпов
16
Ставпец
16
Ставпец
11
Карпов
14
Аппаев
20
Подоляк
20
Подоляк
14
Аппаев
9
Митасов
21
Войнов
21
Войнов
9
Митасов
36
Гурфов
10
Петров
10
Петров
36
Гурфов
10
Альшин
17
Синяев
17
Синяев
10
Альшин
Остались в запасе
Тюмень
Авангард
4
Алексей Пустозеров
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Владимир Маминов
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
4
Алексей Пустозеров
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Остались в запасе
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
Главный тренер
Владимир Маминов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Тюмень - Авангард
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
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