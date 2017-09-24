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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карабюкспор - Йени Малатьяспор
Карабюкспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 24 сентября 2017
Карабюкспор
24.09.2017, воскресенье, 14:00
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 4
Завершен
Йени Малатьяспор
56'
М. Ятабаре (П)
84'
Г. Торже
15'
Я. Айхан
39'
А. Бюйюк
89'
Х. Бутаиб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабюкспор - Йени Малатьяспор
89'
ГОЛ! 2:3!
Х. Бутаиб
85'
Желтая карточка
Я. Айхан
ГОЛ! 2:2!
Г. Торже
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Ятабаре
56'
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Бюйюк
15'
ГОЛ! 0:1!
Я. Айхан
Пас отдал
А. Кара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабюкспор
23
Александр Рыбка
ВР
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Йени Малатьяспор
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Карабюкспор
8
Габриэль Торже
ЦП
22
Олафур Скуласон
ЦП
Йени Малатьяспор
26
Али Сиссоко
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
2
Садио Диалло
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
1-2-1-1
23
Рыбка
25
Гэман
6
Гюльселам
37
Грозав
7
Близниченко
9
Ятабаре
1-2-2
2
Айхан
14
Окечукву
35
Кара
10
Бюйюк
29
Бутаиб
Остались в запасе
Карабюкспор
Йени Малатьяспор
8
Габриэль Торже
ЦП
22
Олафур Скуласон
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
26
Али Сиссоко
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
2
Садио Диалло
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
8
Габриэль Торже
ЦП
22
Олафур Скуласон
ЦП
Остались в запасе
26
Али Сиссоко
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
2
Садио Диалло
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Карабюкспор - Йени Малатьяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Нехметтин Сейхоглу
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Карабюкспор
Йени Малатьяспор
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
«Карабюкспор» задолжал Селезневу зарплату за полгода
2018.03.26 08:30
Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции
2018.01.05 17:13
2
Агент: «Селезнев ушел из «Карабюкспора» ради большей мотивации»
2017.12.22 09:52
Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают»
2017.10.03 06:18
4
Селезнев может оказаться в «Галатасарае»
2017.08.15 22:10
1
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
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