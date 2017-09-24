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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Зюлте-Варегем
Гент - Зюлте-Варегем: обзор матча 24 сентября 2017
Гент
24.09.2017, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
3'
И. Шапоньич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Зюлте-Варегем
Желтая карточка
Н. Асаре
90'
77'
Желтая карточка
Н. де Паув
Желтая карточка
Б. Верстате
52'
28'
Желтая карточка
П. Олаинка
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Шапоньич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
91
Ловре Калинич
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
21
Нана Асаре
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Зюлте-Варегем
1
Никола Леали
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Онур Кайя
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Гент
20
Янник Толен
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
33
Луи Верстраэт
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Зюлте-Варегем
3
Марвин Бодри
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
2-4-1-2
91
Калинич
2
Жиго
3
Дюсенн
21
Асаре
13
Эсити
77
Миличевич
4
Верстате
27
Саймон
14
Кубо
9
Яремчук
4-1-3-1-1
1
Леали
13
Хейлен
4
Дерейк
3
Хамалайнен
2
Де Фаув
8
Думбия
10
Кайя
14
де Паув
4
де Сар
99
Олаинка
8
Шапоньич
Остались в запасе
Гент
Зюлте-Варегем
2
Сиб Хореманс
ПЗ
90
Самуэль Калу
ПВ
20
Янник Толен
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
33
Луи Верстраэт
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
14
Сэнди Уолш
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
3
Марвин Бодри
ЦЗ
43
Сандер Копман
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остались в запасе
2
Сиб Хореманс
ПЗ
90
Самуэль Калу
ПВ
20
Янник Толен
ВР
25
Дамьен Марк
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
33
Луи Верстраэт
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
3
Марвин Бодри
ЦЗ
43
Сандер Копман
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Гент - Зюлте-Варегем
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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