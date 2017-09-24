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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Кьево
Кальяри - Кьево: обзор матча 24 сентября 2017
Кальяри
24.09.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 2
Завершен
Кьево
53'
Р. Инглесе
90+3'
М. Степински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Кьево
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Степински
Вторая желтая
Ф. Писакане
83'
78'
Желтая карточка
Л. Кастро
69'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
Ф. Писакане
63'
53'
ГОЛ! 0:1!
Р. Инглесе
Пас отдал
Ф. Каччиаторе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Алессандро Дейола
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-4-3
22
Краньо
13
Мянго
3
Андреолли
4
Писакане
19
Падоин
23
Барелла
27
Дессена
17
Ионицэ
25
Сау
9
Жоао Педро
10
Джианнетти
4-2-2-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
4
Томович
3
Дайнелли
5
Гамберини
16
Радованович
69
Ригони
23
Бирса
19
Кастро
45
Инглесе
20
Пуччарелли
Остались в запасе
Кальяри
Кьево
36
Лука Кроста
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
36
Лука Кроста
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Кальяри - Кьево
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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