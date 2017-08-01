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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Балтика
Спартак-2 - Балтика: обзор матча 01 августа 2017
Спартак-2
01.08.2017, вторник, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
60'
А. Касьян
75'
Д. Скопинцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Балтика
88'
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Шешуков
83'
Желтая карточка
В. Каленкович
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Д. Давыдов
80'
78'
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Джалилов
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Ш. Шанбиев
76'
75'
ГОЛ! 0:2!
Д. Скопинцев
Желтая карточка
Д. Давыдов
62'
61'
Желтая карточка
А. Касьян
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Касьян
Замена
С. Нимели
️️️️
И. Самбу
56'
52'
Замена
П. Степанец
️️️️
А. Логашов
48'
Желтая карточка
В. Свежов
Желтая карточка
Ф. Сакала
48'
45'
+1
Замена
А. Касьян
️️️️
К. Погребняк
Желтая карточка
И. Самбу
40'
40'
Желтая карточка
С. Себай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
49
Идриса Самбу
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Спартак-2
57
Вадим Аверкиев
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
34
Олег Дмитриев
АП
8
Артемий Малеев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
3-3-1-3
16
Терешкин
17
Тигиев
46
Мамин
96
Лихачев
2
Шанбиев
8
Самсонов
52
Леонтьев
19
Руденко
88
Давыдов
10
Сакала
49
Самбу
4-1-2-1-2
1
Помазан
43
Логашов
79
Черенчиков
40
Тимошин
7
Скопинцев
7
Шешуков
6
Свежов
93
Каленкович
10
Джалилов
15
Себай
9
Погребняк
88
Давыдов
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
88
Давыдов
2
Шанбиев
15
Рассказов
15
Рассказов
2
Шанбиев
49
Самбу
99
Нимели
99
Нимели
49
Самбу
7
Шешуков
8
Малеев
8
Малеев
7
Шешуков
43
Логашов
4
Степанец
4
Степанец
43
Логашов
10
Джалилов
22
Родионов
22
Родионов
10
Джалилов
9
Погребняк
19
Касьян
19
Касьян
9
Погребняк
Остались в запасе
Спартак-2
Балтика
20
Данил Полубояринов
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
34
Олег Дмитриев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
20
Данил Полубояринов
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Остались в запасе
34
Олег Дмитриев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Спартак-2 - Балтика
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
академии "Спартак"
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