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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Рубин (мол)
Зенит (мол) - Рубин (мол): обзор матча 21 июля 2017
Зенит (мол)
21.07.2017, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
2 : 3
Завершен
Рубин (мол)
28'
Е. Бойцов
42'
К. Макеев
63'
Д. Макеев
77'
Д. Макеев
79'
И. Ахметов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Рубин (мол)
87'
Замена
И. Николов
️️️️
И. Гилязутдинов
85'
Замена
М. Лукоянов
️️️️
Д. Макеев
79'
ГОЛ! 2:3!
И. Ахметов
77'
ГОЛ! 2:2!
Д. Макеев
Замена
Е. Денисов
️️️️
К. Макеев
76'
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Макеев
Замена
И. Тарасов
️️️️
Д. Культинов
61'
59'
Желтая карточка
Н. Михайлов
46'
Замена
Г. Арутюнян
️️️️
Е. Сорокин
46'
Замена
А. Николаев
️️️️
Р. Щербин
46'
Замена
К. Лукьянчиков
️️️️
А. Алукаев
ГОЛ! 2:0!
К. Макеев
42'
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Синяк
37'
ГОЛ! 1:0!
Е. Бойцов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
50
Никита Гойло
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
27
Кирилл Алоян
ЦЗ
66
Самир Байрамов
ЦЗ
78
Алексей Плотников
ЦЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
68
Ефим Бойцов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
11
Максим Левин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Даниил Культинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Горшков
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
82
Никита Михайлов
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Илья Гилязутдинов
ПВ
14
Руслан Щербин
ПВ
87
Артур Алукаев
ЦФ
11
Даниил Макеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Зенит (мол)
86
Николай Рыбиков
ВР
63
Максим Смирнов
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
49
Павел Коркин
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
44
Джейкоб Гардинер-Смит
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
88
Иван Тарасов
ПВ
91
Егор Денисов
ЦФ
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Рубин (мол)
98
Антон Чернов
ВР
1
Егор Тушев
ВР
12
Алексей Карнаухов
ЦЗ
35
Кирилл Лукьянчиков
ЦЗ
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
73
Игорь Николов
ЦП
9
Артур Николаев
ЦП
74
Максим Лукоянов
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
4-2-3-1
50
Гойло
51
Синяк
66
Байрамов
78
Плотников
27
Алоян
68
Бойцов
6
Казаков
10
Макеев
11
Левин
95
Воробьев
92
Культинов
3-1-3-3
1
Акмурзин
82
Михайлов
8
Шабанов
28
Сорокин
97
Ахметов
14
Щербин
18
Яковлев
97
Голдобин
11
Макеев
87
Алукаев
33
Гилязутдинов
92
Культинов
88
Тарасов
88
Тарасов
92
Культинов
51
Синяк
17
Анисимов
17
Анисимов
51
Синяк
10
Макеев
91
Денисов
91
Денисов
10
Макеев
28
Сорокин
56
Арутюнян
56
Арутюнян
28
Сорокин
33
Гилязутдинов
73
Николов
73
Николов
33
Гилязутдинов
14
Щербин
9
Николаев
9
Николаев
14
Щербин
11
Макеев
74
Лукоянов
74
Лукоянов
11
Макеев
87
Алукаев
35
Лукьянчиков
35
Лукьянчиков
87
Алукаев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Рубин (мол)
63
Максим Смирнов
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
44
Джейкоб Гардинер-Смит
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
49
Павел Коркин
ЦЗ
77
Максим Бачинский
ЦФ
86
Николай Рыбиков
ВР
Главный тренер
Александр Горшков
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
12
Алексей Карнаухов
ЦЗ
98
Антон Чернов
ВР
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Остались в запасе
63
Максим Смирнов
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
44
Джейкоб Гардинер-Смит
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
9
Ефрем Вартанян
ЦФ
49
Павел Коркин
ЦЗ
77
Максим Бачинский
ЦФ
86
Николай Рыбиков
ВР
Остались в запасе
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
12
Алексей Карнаухов
ЦЗ
98
Антон Чернов
ВР
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Александр Горшков
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Зенит (мол) - Рубин (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Федотов
(Новгород)
Стадион:
МСА Петровский
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