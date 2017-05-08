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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карабюкспор - Османлыспор
Карабюкспор - Османлыспор: обзор матча 08 мая 2017
Карабюкспор
08.05.2017, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Османлыспор
64'
Е. Селезнев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабюкспор - Османлыспор
Желтая карточка
О. Скуласон
90'
90'
Желтая карточка
Р. Русеску
88'
Замена
М. Байир
️️️️
М. Гювен
75'
Замена
Р. Русеску
️️️️
А. Регаттен
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Е. Селезнев
75'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Селезнев
64'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабюкспор
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
9
Эрмин Зец
ОП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
22
Олафур Скуласон
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
6
Мехмет Гювен
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Карабюкспор
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
1-1-2-1-1
14
Латовлевич
9
Зец
6
Гюльселам
22
Скуласон
7
Близниченко
11
Селезнев
4-3-2
99
Карчемарскас
8
Врсаевич
8
Пинту
61
Джурукшу
26
Прохазка
17
Регаттен
5
Ндиайе
6
Гювен
9
Вебо
30
Умар
11
Селезнев
9
Ятабаре
9
Ятабаре
11
Селезнев
6
Гювен
33
Байир
33
Байир
6
Гювен
17
Регаттен
24
Русеску
24
Русеску
17
Регаттен
Остались в запасе
Карабюкспор
Османлыспор
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
25
Хакан Арикан
ВР
6
Адам Махер
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
Остались в запасе
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
25
Хакан Арикан
ВР
6
Адам Махер
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Карабюкспор - Османлыспор
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
Нехметтин Сейхоглу
Новости команд
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Карабюкспор
Османлыспор
«Карабюкспор» задолжал Селезневу зарплату за полгода
2018.03.26 08:30
Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции
2018.01.05 17:13
2
Агент: «Селезнев ушел из «Карабюкспора» ради большей мотивации»
2017.12.22 09:52
Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают»
2017.10.03 06:18
4
Селезнев может оказаться в «Галатасарае»
2017.08.15 22:10
1
«Карабюкспор» задолжал Селезневу зарплату за полгода
2018.03.26 08:30
Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции
2018.01.05 17:13
2
Агент: «Селезнев ушел из «Карабюкспора» ради большей мотивации»
2017.12.22 09:52
Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают»
2017.10.03 06:18
4
Селезнев может оказаться в «Галатасарае»
2017.08.15 22:10
1
В шорт-листе «Локомотива» находится экс-нападающий «Краснодара» Конате
2017.08.07 18:37
5
Лига Европы. «Олимпиакос» в гостях крупно обыграл «Османлыспор» и прошел в следующую стадию
2017.02.23 20:54
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
Турецкий «Османлыспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Сонга
2016.12.14 18:24
3
Лига Европы. «Вильярреал» и «Османлыспор» пробились в плей-офф
2016.12.08 20:54
1
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