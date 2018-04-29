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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Османлыспор - Истанбул Башакшехир
Османлыспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 29 апреля 2018
Османлыспор
29.04.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Истанбул Башакшехир
42'
Н. Джурукшу
52'
Э. Вишча
75'
Э. Адебайор
88'
А. Епуряну
90'
М. Моссоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - Истанбул Башакшехир
90'
ГОЛ! 1:4!
М. Моссоро
Пас отдал
Э. Элиа
88'
ГОЛ! 1:3!
А. Епуряну
Желтая карточка
С. Гюрлер
75'
75'
ГОЛ! 1:2!
Э. Адебайор
Пас отдал
Ж. Кайсара
52'
ГОЛ! 1:1!
Э. Вишча
Пас отдал
Ж. Кайсара
ГОЛ! 1:0!
Н. Джурукшу
Пас отдал
Ч. Гюльселам
42'
Желтая карточка
Н. Джурукшу
38'
34'
Желтая карточка
М. Текдемир
Желтая карточка
М. Чагыран
17'
13'
Желтая карточка
Э. Адебайор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Османлыспор
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
4-4-1
99
Карчемарскас
8
Пинту
2
Айхан
8
Врсаевич
61
Джурукшу
17
Регаттен
7
Гюрлер
6
Гюльселам
6
Чагыран
17
Цикалеши
3-2-3-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
3
Да Кошта
80
Кайсара
21
Текдемир
3
Клиши
11
Элиа
66
Туран
25
Белезоглу
10
Вишча
25
Адебайор
Остались в запасе
Османлыспор
Истанбул Башакшехир
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Османлыспор - Истанбул Башакшехир
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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