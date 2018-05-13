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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Османлыспор - Бешикташ
Османлыспор - Бешикташ: обзор матча 13 мая 2018
Османлыспор
13.05.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 3
Завершен
Бешикташ
6'
С. Гюрлер
56'
С. Гюрлер
80'
В. Лав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - Бешикташ
80'
ГОЛ! 2:1!
В. Лав
Пас отдал
Г. Генюл
61'
Желтая карточка
Д. Вида
ГОЛ! 2:0!
С. Гюрлер
56'
ГОЛ! 1:0!
С. Гюрлер
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Бешикташ
31
Фабри
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
94
Талиска
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Османлыспор
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
3-4-1
99
Карчемарскас
61
Джурукшу
33
Байир
2
Айхан
17
Регаттен
6
Гюльселам
22
Карлос
7
Гюрлер
30
Умар
2-1-4-1-2
31
Фабри
77
Генюл
21
Вида
17
Медель
17
Ленс
30
Арслан
15
Озякуп
20
Уйсал
94
Талиска
8
Бабел
9
Ларин
Остались в запасе
Османлыспор
Бешикташ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Османлыспор - Бешикташ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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