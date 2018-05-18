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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Османлыспор
Акхисар Беледиеспор - Османлыспор: обзор матча 18 мая 2018
Акхисар Беледиеспор
18.05.2018, пятница, 18:00
Турция. Суперлига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Османлыспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
18
Айкют Джевикер
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Османлыспор
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Акхисар Беледиеспор
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
22
Луис Карлос
ЦП
1-5
99
Озтюрк
15
Ташделен
89
Келеш
5
Киса
8
Айдогду
7
Барбоза
18
Джевикер
2-2-1
61
Джурукшу
33
Байир
6
Гюльселам
17
Регаттен
17
Цикалеши
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Османлыспор
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
22
Луис Карлос
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
22
Луис Карлос
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Османлыспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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Акхисар Беледиеспор
Османлыспор
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
В шорт-листе «Локомотива» находится экс-нападающий «Краснодара» Конате
2017.08.07 18:37
5
Лига Европы. «Олимпиакос» в гостях крупно обыграл «Османлыспор» и прошел в следующую стадию
2017.02.23 20:54
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
Турецкий «Османлыспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Сонга
2016.12.14 18:24
3
Лига Европы. «Вильярреал» и «Османлыспор» пробились в плей-офф
2016.12.08 20:54
1
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