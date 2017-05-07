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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Осасуна
Валенсия - Осасуна: обзор матча 07 мая 2017
Валенсия
07.05.2017, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 36 тур
4 : 1
Завершен
Осасуна
22'
Э. Гарай
45'
Э. Гарай
70'
С. Дзадза
75'
Родриго
90'
М. Олавиде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Осасуна
Желтая карточка
М. Монтойя
90'
90'
ГОЛ! 4:1!
М. Олавиде
78'
Замена
М. Олавиде
️️️️
С. Леон
Замена
А. Медран
️️️️
К. Солер
78'
Замена
С. Мина
️️️️
Х. Луис Гайя
78'
77'
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
ГОЛ! 4:0!
Родриго
75'
70'
Замена
Х. Фланьо
️️️️
А. Бунюэль
ГОЛ! 3:0!
С. Дзадза
70'
Замена
Родриго
️️️️
Д. Парехо
69'
Желтая карточка
С. Дзадза
64'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
61'
ГОЛ! 2:0!
Э. Гарай
45'
32'
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
Ф. Тьенса Нуньес
ГОЛ! 1:0!
Э. Гарай
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЛП
17
Нани
ЛВ
18
Карлос Солер
АП
33
Энцо Перес
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
37
Хон Мондрагон
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Хайме
ЦП
35
Мигель Олавиде
ЦП
3-2-2-2-1
1
Хауме
33
Монтойя
5
Мангала
24
Гарай
14
Гайя
2
Канселу
10
Парехо
33
Перес
17
Нани
18
Солер
11
Дзадза
4-2-2-2
46
Сиригу
5
Гарсия
34
Бунюэль
22
Вуядинович
29
Фуэнтес
6
Тьенса Нуньес
23
Чаушич
7
Беренгер
10
Торрес
11
Леон
21
Риера
18
Солер
10
Медран
10
Медран
18
Солер
10
Парехо
19
Родриго
19
Родриго
10
Парехо
14
Гайя
77
Мина
77
Мина
14
Гайя
34
Бунюэль
2
Фланьо
2
Фланьо
34
Бунюэль
6
Тьенса Нуньес
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
6
Тьенса Нуньес
11
Леон
35
Олавиде
35
Олавиде
11
Леон
Остались в запасе
Валенсия
Осасуна
25
Диего Алвес
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Наужет Перес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
37
Хон Мондрагон
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
37
Хон Мондрагон
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Валенсия - Осасуна
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
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