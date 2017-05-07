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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Ипсвич Таун
Ноттингем Форест - Ипсвич Таун: обзор матча 07 мая 2017
Ноттингем Форест
07.05.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
43'
Б. Ассомбалонга (П)
57'
К. Коэн
69'
Б. Ассомбалонга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Ипсвич Таун
Замена
М. Кэш
️️️️
К. Коэн
85'
81'
Замена
А. Уэбстер
️️️️
К. Берра
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Д. Уорд
79'
70'
Желтая карточка
К. Берра
ГОЛ! 3:0!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
Д. Воган
69'
68'
Замена
К. Мур
️️️️
Ф. Сирс
66'
Желтая карточка
Д. Эммануэль
Пенальти не реализован!
Б. Ассомбалонга
66'
ГОЛ! 2:0!
К. Коэн
Пас отдал
Д. Воган
57'
45'
Замена
Д. Эммануэль
️️️️
М. Кенлок
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Ассомбалонга
43'
Замена
З. Клоу
️️️️
М. Карайол
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Дэвид Воган
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
2
Эрик Личай
ПП
16
Джейми Уорд
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Марк Уорбертон
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
АП
44
Эмир Хьюс
ПП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
36
Аарон Тшибола
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
3-4-1-2
13
Смит
6
Уорролл
28
Мансьенн
5
Миллс
23
Осборн
8
Воган
8
Коэн
2
Личай
29
Карайол
27
Ассомбалонга
16
Уорд
3-2-2-1-2
33
Биалковски
30
Кенлок
6
Берра
4
Чамберс
35
Роу
12
Спенс
44
Хьюс
8
Скьюз
18
Уорд
20
Сирс
9
Самуэль
16
Уорд
22
Бреретон
22
Бреретон
16
Уорд
8
Коэн
2
Кэш
2
Кэш
8
Коэн
29
Карайол
20
Клоу
20
Клоу
29
Карайол
30
Кенлок
29
Эммануэль
29
Эммануэль
30
Кенлок
6
Берра
4
Уэбстер
4
Уэбстер
6
Берра
20
Сирс
19
Мур
19
Мур
20
Сирс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Марк Уорбертон
1
Дин Геркен
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Марк Уорбертон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ноттингем Форест - Ипсвич Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Сити Граунд
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