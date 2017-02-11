Марк Уорбертон
Тренер
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Уорбертон
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|6 сентября 1962
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Уорбертон
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|6 сентября 1962
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ноттингем Форест
|8
|3
|4
|1
|Дата
|Матч
|18.03.2017
|Ноттингем Форест
|2 : 2
|Дерби Каунти
|04.04.2017
|Вулверхэмптон
|1 : 0
|Ноттингем Форест
|08.04.2017
|Ноттингем Форест
|2 : 0
|Хаддерсфилд Таун
|14.04.2017
|Ноттингем Форест
|0 : 1
|Блэкберн
|17.04.2017
|Кардифф
|1 : 0
|Ноттингем Форест
|22.04.2017
|Ноттингем Форест
|3 : 2
|Рединг
|29.04.2017
|Куинз Парк Рейнджерс
|2 : 0
|Ноттингем Форест
|07.05.2017
|Ноттингем Форест
|3 : 0
|Ипсвич Таун