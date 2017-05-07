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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Барнсли
Ньюкасл - Барнсли: обзор матча 07 мая 2017
Ньюкасл
07.05.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 0
Завершен
Барнсли
23'
А. Перес
59'
Ч. Мбемба
90'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Барнсли
ГОЛ! 3:0!
Д. Гэйл
Пас отдал
А. Митрович
90'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
А. Перес
80'
74'
Замена
Э. Ли
️️️️
Т. Брэдшоу
74'
Замена
Р. Уильямс
️️️️
Р. Кент
Замена
М. Диаме
️️️️
Д. Шелви
72'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Мбемба
59'
54'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Р. Хеджс
Желтая карточка
Д. Шелви
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
Пас отдал
Д. Йедлин
23'
Замена
М. Айдара
️️️️
А. Хэйден
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Мэттью Джеймс
ОП
20
Джордж Монкур
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
26
Райан Хеджс
ПП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-3-1-3
33
Эллиот
14
Дамметт
2
Йедлин
99
Мбемба
26
Шелви
4
Коулбэк
14
Хэйден
30
Атсу
22
Перес
9
Митрович
94
Гуффран
3-1-4-1-1
17
Дэвис
17
Джанко
5
МакДональд
5
Джексон
37
Джеймс
26
Хеджс
4
Сковен
20
Элдер
20
Монкур
77
Кент
9
Брэдшоу
14
Хэйден
21
Айдара
21
Айдара
14
Хэйден
26
Шелви
17
Диаме
17
Диаме
26
Шелви
22
Перес
34
Гэйл
34
Гэйл
22
Перес
77
Кент
7
Уильямс
7
Уильямс
77
Кент
9
Брэдшоу
27
Ли
27
Ли
9
Брэдшоу
26
Хеджс
23
Уоткинс
23
Уоткинс
26
Хеджс
Остались в запасе
Ньюкасл
Барнсли
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
16
Каллум Эванс
ЦЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Ньюкасл - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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