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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 07 мая 2017
Удинезе
07.05.2017, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
53'
С. Перица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Аталанта
Желтая карточка
Р. Де Пауль
88'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
81'
Замена
Эвандро
️️️️
С. Перица
76'
Замена
С. Теро
️️️️
Д. Сапата
72'
62'
Замена
А. Мунье
️️️️
А. Гомес
61'
Желтая карточка
А. Масиелло
Замена
С. Кумс
️️️️
А. Балич
61'
56'
Замена
А. Бастони
️️️️
Я. Куртич
55'
Желтая карточка
Я. Куртич
ГОЛ! 1:0!
С. Перица
53'
45'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
К. Раймонди
Желтая карточка
Фелипе
43'
Желтая карточка
А. Балич
34'
33'
Желтая карточка
К. Раймонди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
77
Кристиан Раймонди
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
11
Эвандро
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-4-3
1
Карнезис
6
Аднан
27
Фелипе
5
Данило
30
Видмер
21
Янкто
20
Халлфредссон
14
Балич
7
Де Пауль
91
Сапата
18
Перица
77
Теро
4-4-2
1
Бериша
2
Толой
5
Масиелло
23
Кальдара
37
Спинаццола
77
Раймонди
33
Грасси
27
Куртич
4
Кристанте
10
Гомес
37
Петанья
18
Перица
11
Эвандро
11
Эвандро
18
Перица
14
Балич
24
Кумс
24
Кумс
14
Балич
77
Раймонди
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
77
Раймонди
27
Куртич
95
Бастони
95
Бастони
27
Куртич
10
Гомес
40
Мунье
40
Мунье
10
Гомес
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Удинезе - Аталанта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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