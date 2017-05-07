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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сампдория
Лацио - Сампдория: обзор матча 07 мая 2017
Лацио
07.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
7 : 3
Завершен
Сампдория
2'
Б. Кейта
19'
Ч. Иммобиле (П)
36'
У. Худт
38'
Ф. Андерсон (П)
45'
С. де Врей
65'
С. Лулич
70'
Ч. Иммобиле
32'
К. Линетти
72'
Ф. Квальярелла
90'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сампдория
90'
ГОЛ с пенальти! 7:3!
Ф. Квальярелла
78'
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
72'
ГОЛ! 7:2!
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 7:1!
Ч. Иммобиле
70'
68'
Замена
Д. Сала
️️️️
Б. Берешиньски
Замена
К. Ломбарди
️️️️
Л. Билья
68'
ГОЛ! 6:1!
С. Лулич
65'
Замена
А. Мургиа
️️️️
С. Милинкович-Савич
64'
Замена
Патрик
️️️️
С. де Врей
63'
45'
Замена
Д. Павлович
️️️️
Додо
ГОЛ! 5:1!
С. де Врей
45'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Ф. Андерсон
38'
ГОЛ! 3:1!
У. Худт
36'
32'
ГОЛ! 2:1!
К. Линетти
20'
Замена
В. Реджини
️️️️
П. Шик
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ч. Иммобиле
19'
18'
Красная карточка
М. Шкриньяр
ГОЛ! 1:0!
Б. Кейта
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
94
Джордан Лукаку
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
16
Додо
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЛП
34
Лукас Торрейра
ОП
31
Филип Джуричич
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
3-3-2-2
1
Стракоша
6
де Врей
29
Худт
13
Уоллес
94
Лукаку
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
7
Андерсон
6
Билья
9
Иммобиле
17
Кейта
4-1-2-1-2
1
Пуджиони
18
Берешиньски
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
16
Додо
34
Торрейра
8
Баррето
17
Линетти
31
Джуричич
14
Шик
27
Квальярелла
20
Милинкович-Савич
11
Мургиа
11
Мургиа
20
Милинкович-Савич
6
де Врей
4
Патрик
4
Патрик
6
де Врей
6
Билья
25
Ломбарди
25
Ломбарди
6
Билья
18
Берешиньски
7
Сала
7
Сала
18
Берешиньски
14
Шик
13
Реджини
13
Реджини
14
Шик
16
Додо
20
Павлович
20
Павлович
16
Додо
Остались в запасе
Лацио
Сампдория
9
Мамаду Тункара
ЦФ
25
Иван Варгич
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
25
Иван Варгич
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Лацио - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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