Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Блэкберн
Брентфорд - Блэкберн: обзор матча 07 мая 2017
Брентфорд
07.05.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 3
Завершен
Блэкберн
56'
Л. Вибе
10'
Ч. Малгрю
16'
Д. Гатри
83'
К. Конвэй (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Блэкберн
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
С. Каньос
87'
Вторая желтая
Х. Дин
83'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Конвэй
78'
Желтая карточка
К. Конвэй
Желтая карточка
Х. Дин
78'
72'
Замена
М. Эмнес
️️️️
Д. Грэм
66'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Э. Уорд
Замена
А. МакКормак
️️️️
К. Кершбаумер
65'
Замена
А. Бьелланд
️️️️
Т. Филд
64'
58'
Замена
К. Конвэй
️️️️
Д. Гатри
ГОЛ! 1:2!
Л. Вибе
Пас отдал
Х. Дин
56'
16'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гатри
10'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Малгрю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
7
Константин Кершбаумер
ВР
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
36
Джош Кларк
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
14
Роман Сойерс
АП
23
Николас Йеннарис
ПП
7
Серхи Каньос
ПВ
24
Хота
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
4
Алан МакКормак
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
1-4-3-1
7
Кершбаумер
6
Дин
39
Филд
36
Кларк
26
Вибе
23
Йеннарис
7
Каньос
14
Сойерс
24
Хота
5
Барбе
4-1-3-2
1
Райя
24
Ньямб
33
Уильямс
4
Малгрю
19
Уорд
16
Лоу
17
Беннетт
23
Гатри
26
Ленихэн
20
Галлахер
12
Грэм
39
Филд
6
Бьелланд
6
Бьелланд
39
Филд
7
Кершбаумер
4
МакКормак
4
МакКормак
7
Кершбаумер
7
Каньос
8
Джозефзун
8
Джозефзун
7
Каньос
19
Уорд
19
Жоао
19
Жоао
19
Уорд
12
Грэм
11
Эмнес
11
Эмнес
12
Грэм
23
Гатри
32
Конвэй
32
Конвэй
23
Гатри
Остались в запасе
Брентфорд
Блэкберн
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
21
Хоуп Акпан
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Брентфорд - Блэкберн
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Блэкберн
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+