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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Нант
Лион - Нант: обзор матча 07 мая 2017
Лион
07.05.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 36 тур
3 : 2
Завершен
Нант
65'
Н. Фекир (П)
70'
М. Корне
80'
М. Корне
19'
В. Ронжье
75'
Г. Жилле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Нант
86'
Замена
С. Оливейра
️️️️
А. Томассон
82'
Желтая карточка
Ж. Илоки
81'
Замена
Ж. Илоки
️️️️
Э. Сала
Замена
Д. Ферри
️️️️
Н. Фекир
81'
ГОЛ! 3:2!
М. Корне
Пас отдал
М. Депай
80'
75'
ГОЛ! 2:2!
Г. Жилле
Пас отдал
Л. Лима
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Р. Геззаль
71'
ГОЛ! 2:1!
М. Корне
Пас отдал
М. Депай
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Фекир
65'
63'
Замена
Я. Бамму
️️️️
П. Накулма
Замена
М. Корне
️️️️
А. Ляказетт
62'
45'
Желтая карточка
Д. Карлос
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Ронжье
Пас отдал
А. Арит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
29
Люка Тусар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
28
Адриен Томассон
АП
22
Прейсе Накулма
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Нант
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Лопеш
63
Н'Кулу
21
Морель
2
Маммана
2
Рафаэл
25
Гоналон
29
Тусар
18
Геззаль
10
Фекир
91
Ляказетт
10
Депай
4-2-2-2
1
Дюпе
15
Дюбуа
26
Джиджи
34
Карлос
6
Лима
30
Жилле
21
Ронжье
77
Арит
28
Томассон
22
Сала
22
Накулма
91
Ляказетт
70
Корне
70
Корне
91
Ляказетт
10
Фекир
4
Ферри
4
Ферри
10
Фекир
18
Геззаль
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
18
Геззаль
22
Сала
20
Илоки
20
Илоки
22
Сала
28
Томассон
27
Оливейра
27
Оливейра
28
Томассон
22
Накулма
18
Бамму
18
Бамму
22
Накулма
Остались в запасе
Лион
Нант
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Лион - Нант
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Жерлан
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