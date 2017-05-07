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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Эспаньол
Депортиво - Эспаньол: обзор матча 07 мая 2017
Депортиво
07.05.2017, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 36 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
47'
Ф. Андоне
14'
Л. Баптистао
29'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Эспаньол
89'
Замена
Р. Дуарте
️️️️
П. Пьятти
Замена
Ф. Файр
️️️️
Э. Чолак
82'
81'
Желтая карточка
В. Санчес
78'
Желтая карточка
П. Пьятти
Замена
М. Морено
️️️️
О. Джон
71'
69'
Замена
П. Диоп
️️️️
Х. Фуэго
64'
Замена
М. Рока
️️️️
М. Наварро
Желтая карточка
К. Хиль
61'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Андоне
47'
29'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Морено
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баптистао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
15
Ола Джон
ЛП
8
Гильерме
ОП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Эмре Чолак
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Начо Монсальве
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
2-1-5-1
1
Люкс
3
Наварро
14
Аррибас
8
Гильерме
15
Джон
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
5
Боргес
8
Чолак
7
Андоне
3-1-3-1-2
13
Лопес
22
Наварро
13
Рейес
27
Альварес
5
Лопес
14
Хурадо
18
Фуэго
4
Санчес
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
15
Джон
21
Морено
21
Морено
15
Джон
8
Чолак
76
Файр
76
Файр
8
Чолак
22
Наварро
21
Рока
21
Рока
22
Наварро
10
Пьятти
5
Дуарте
5
Дуарте
10
Пьятти
18
Фуэго
18
Диоп
18
Диоп
18
Фуэго
Остались в запасе
Депортиво
Эспаньол
4
Начо Монсальве
ЦЗ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
13
Роберто
ВР
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
4
Начо Монсальве
ЦЗ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
15
Лауре
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Депортиво - Эспаньол
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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