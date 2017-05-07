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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 07 мая 2017
Зенит
07.05.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
65'
А. Мбенг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ахмат
Красная карточка
О. Шатов
90'
+6
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Дзюба
83'
80'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
Д. Кузяев
76'
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Мбенг
Желтая карточка
О. Шатов
70'
Замена
Й. Молло
️️️️
Данни
70'
67'
Замена
Г. Торже
️️️️
И. Лебеденко
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Мбенг
Пас отдал
Родолфо
27'
Желтая карточка
М. Мохаммади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Жулиано
АП
27
Олег Шатов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛАЗ
2
Родолфо
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПАЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
АП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Маурисио
ОП
23
Эрнани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
4-1-3-1-1
99
Лунев
18
Жирков
4
Кришито
20
Иванович
8
Смольников
6
Хави Гарсия
10
Данни
4
Юсупов
27
Шатов
20
Жулиано
22
Дзюба
3-2-2-1-2
1
Городов
2
Родолфо
4
Анхель
13
Семенов
40
Уциев
5
Мохаммади
22
Пирис
14
Кузяев
19
Иванов
10
Лебеденко
11
Мбенг
10
Данни
89
Молло
89
Молло
10
Данни
22
Дзюба
11
Кержаков
11
Кержаков
22
Дзюба
10
Лебеденко
8
Торже
8
Торже
10
Лебеденко
14
Кузяев
37
Грозав
37
Грозав
14
Кузяев
11
Мбенг
9
Садаев
9
Садаев
11
Мбенг
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
23
Егор Бабурин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Маурисио
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
7
Бернард Бериша
ЛВ
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Маурисио
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
7
Бернард Бериша
ЛВ
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Ахмат
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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