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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Сельта
Малага - Сельта: обзор матча 07 мая 2017
Малага
07.05.2017, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 36 тур
3 : 0
Завершен
Сельта
56'
Ресио (П)
90'
С. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Сельта
ГОЛ! 2:0!
С. Рамирес
90'
Замена
Г. Кастро
️️️️
П. Форнальс
89'
Замена
Кеко
️️️️
Х. Онтиверос
85'
Желтая карточка
Ресио
81'
80'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
80'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Х. Санчес
Замена
Хуанкар
️️️️
Джони
75'
59'
Замена
Ф. Ронкалья
️️️️
Г. Кабрал
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ресио
56'
30'
Желтая карточка
Х. Санчес
14'
Желтая карточка
А. Лемос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЛП
24
Джони
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
36
Ресио
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
21
Марсело Диас
ЛП
24
Папе Шейх
ЦП
19
Хосабед Санчес
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Малага
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Кеко
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-3-1
13
Камени
23
Эрнандес
16
Рикка
23
Торрес
3
Льоренте
4
Камачо
36
Ресио
10
Онтиверос
8
Форнальс
24
Джони
19
Рамирес
4-2-2-2
1
Альварес
18
Лемос
22
Кабрал
21
Гомес
21
Планас
24
Шейх
21
Диас
10
Бонгонда
19
Санчес
12
Бове
10
Сене
8
Форнальс
5
Кастро
5
Кастро
8
Форнальс
10
Онтиверос
20
Кеко
20
Кеко
10
Онтиверос
24
Джони
27
Хуанкар
27
Хуанкар
24
Джони
22
Кабрал
14
Ронкалья
14
Ронкалья
22
Кабрал
19
Санчес
11
Гуидетти
11
Гуидетти
19
Санчес
Остались в запасе
Малага
Сельта
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
19
Шарлес
ЦФ
25
Иван Вильяр
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Малага - Сельта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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