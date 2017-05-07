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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Кротоне
Пескара - Кротоне: обзор матча 07 мая 2017
Пескара
07.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Кротоне
71'
А. Тонев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Кротоне
Желтая карточка
Ч. Бово
83'
Замена
А. Черри
️️️️
К. Бираги
82'
Вторая желтая
А. Бенали
76'
Желтая карточка
А. Бенали
76'
75'
Замена
М. Сампиризи
️️️️
А. Налини
72'
Желтая карточка
А. Тонев
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Тонев
Замена
Р. Мурич
️️️️
Ж. Баэбек
66'
Замена
М. Кулибали
️️️️
Л. Мемушай
66'
63'
Замена
А. Тонев
️️️️
Сими
Желтая карточка
Г. Бругман
62'
55'
Желтая карточка
Л. Капецци
51'
Замена
Б. Максвелл Акости
️️️️
М. Роден
Желтая карточка
Д. Капрари
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ледиан Мемушай
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
26
Валерио Верре
ПП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
50
Ахмад Бенали
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
7
Андреа Налини
ЛП
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
9
Сими
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Кротоне
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
4-1-2-3
19
Фьорилло
3
Бираги
44
Форнасьер
83
Бово
7
Дзампано
16
Бругман
20
Мемушай
26
Верре
10
Капрари
38
Баэбек
50
Бенали
3-5-2
21
Кордас
20
Рози
11
Чеккерини
67
Феррари
7
Роден
51
Барберис
82
Капецци
87
Мартелла
7
Налини
29
Тротта
9
Сими
20
Мемушай
28
Кулибали
28
Кулибали
20
Мемушай
38
Баэбек
11
Мурич
11
Мурич
38
Баэбек
3
Бираги
9
Черри
9
Черри
3
Бираги
7
Налини
31
Сампиризи
31
Сампиризи
7
Налини
9
Сими
24
Тонев
24
Тонев
9
Сими
7
Роден
7
Акости
7
Акости
7
Роден
Остались в запасе
Пескара
Кротоне
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
20
Григорис Кастанос
ЦП
20
Адриан Кубас
ОП
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
20
Григорис Кастанос
ЦП
20
Адриан Кубас
ОП
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
Остались в запасе
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
42
Джузеппе Борелло
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Пескара - Кротоне
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Адриатико
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