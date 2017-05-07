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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Престон
Вулверхэмптон - Престон: обзор матча 07 мая 2017
Вулверхэмптон
07.05.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 0
Завершен
Престон
1'
Д. Батт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Престон
Замена
Д. Йорфа
️️️️
А. Вайманн
87'
86'
Желтая карточка
П. Галлахер
78'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Н. Дико
77'
72'
Замена
Д. Хорган
️️️️
Т. Баркуйзен
66'
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Д. Хагилл
Замена
Д. Мэйсон
️️️️
Д. Грэм
64'
Желтая карточка
Р. Сайсс
63'
52'
Замена
П. Хантингтон
️️️️
Т. Браунинг
ГОЛ! 1:0!
Д. Батт
Пас отдал
Д. Грэм
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Силвио Прото
ВР
1
Гарри Бургойн
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
25
Брайт Энобахаре
АП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
24
Стив Мэй
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
4-1-2-2
1
Прото
23
Батт
30
Хаус
15
Коди
29
Сайсс
16
Эдвардс
10
Грэм
25
Энобахаре
12
Дико
18
Вайманн
3-4-1-2
12
Максвелл
4
Бойл
3
Браунинг
15
Баптисте
29
Баркуйзен
12
Галлахер
4
Пирсон
3
Сперр
46
МакГиди
24
Мэй
9
Хагилл
18
Вайманн
2
Йорфа
2
Йорфа
18
Вайманн
12
Дико
10
Бедварссон
10
Бедварссон
12
Дико
10
Грэм
20
Мэйсон
20
Мэйсон
10
Грэм
3
Браунинг
23
Хантингтон
23
Хантингтон
3
Браунинг
29
Баркуйзен
7
Хорган
7
Хорган
29
Баркуйзен
9
Хагилл
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
9
Хагилл
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Престон
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
35
Мэттью Хадсон
ВР
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Вулверхэмптон - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
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