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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Дерби Каунти
Ротерхэм - Дерби Каунти: обзор матча 07 мая 2017
Ротерхэм
07.05.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
66'
Л. Фреклингтон
84'
Т. Инс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Дерби Каунти
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Инс
79'
Замена
Н. Блекмэн
️️️️
Д. Наджент
ГОЛ! 1:0!
Л. Фреклингтон
Пас отдал
Д. Мэтток
66'
57'
Замена
Д. Бент
️️️️
Д. Расселл
45'
Замена
У. Хьюз
️️️️
К. Брайсон
Замена
Б. Паррингтон
️️️️
Д. Тейлор
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Ричард О'Доннелл
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ОП
77
Джонни Расселл
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
10
Томас Инс
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-5-1
12
О'Доннелл
3
Мэтток
6
Вуд
6
Аджайи
14
Фишер
15
Адейеми
28
Тейлор
21
Смолвуд
6
Волкс
8
Фреклингтон
9
Кларк-Харрис
3-1-5-1
33
Карсон
22
Бэйрд
36
Кио
15
Пирс
19
Баттерфилд
10
Инс
7
Брайсон
4
Джонсон
29
Ольссон
77
Расселл
35
Наджент
28
Тейлор
14
Паррингтон
14
Паррингтон
28
Тейлор
7
Брайсон
19
Хьюз
19
Хьюз
7
Брайсон
35
Наджент
9
Блекмэн
9
Блекмэн
35
Наджент
77
Расселл
10
Бент
10
Бент
77
Расселл
Остались в запасе
Ротерхэм
Дерби Каунти
12
Джерри Йетс
ЦФ
45
Лоуренс Билбо
ВР
26
Аймен Белаид
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
1
Джонатан Митчелл
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
45
Лоуренс Билбо
ВР
26
Аймен Белаид
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
21
Икечи Анья
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Статистика матча Ротерхэм - Дерби Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Дэдмен
(Питерборо)
Стадион:
Нью-Йорк
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