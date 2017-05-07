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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ницца
Марсель - Ницца: обзор матча 07 мая 2017
Марсель
07.05.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 1
Завершен
Ницца
21'
Б. Гомис
66'
П. Эвра
50'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ницца
Желтая карточка
Й. Пеле
90'
+3
Замена
Б. Сарр
️️️️
Р. Кабелла
88'
83'
Замена
Б. Срарфи
️️️️
В. Эйссерик
75'
Замена
М. Ле Биан
️️️️
В. Косьелло
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
М. Лопес
70'
Желтая карточка
Р. Фанни
67'
ГОЛ! 2:1!
П. Эвра
Пас отдал
М. Лопес
66'
62'
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
Х. Сакаи
59'
58'
Замена
А. Донис
️️️️
Р. Перейра
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Балотелли
Пас отдал
П. Байссе
Желтая карточка
Д. Пайет
47'
Желтая карточка
Р. Кабелла
34'
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Д. Пайет
21'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Ф. Товен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
20
Максим Лопес
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
20
Юнес Бельханда
АП
26
Венсан Косьелло
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Марсель
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
4-3-2-1
16
Пеле
27
Эвра
16
Фанни
6
Роланду
2
Сакаи
8
Сансон
21
Ванкер
20
Лопес
10
Пайет
10
Товен
18
Гомис
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
2
Суке
44
Байссе
4
Данте
21
Перейра
29
Дальберт
26
Косьелло
9
Эйссерик
14
Сери
20
Бельханда
45
Балотелли
20
Лопес
99
Ангисса
99
Ангисса
20
Лопес
Кабелла
70
Сарр
70
Сарр
Кабелла
10
Товен
5
Кабелла
5
Кабелла
10
Товен
9
Эйссерик
19
Срарфи
19
Срарфи
9
Эйссерик
26
Косьелло
8
Ле Биан
8
Ле Биан
26
Косьелло
21
Перейра
11
Донис
11
Донис
21
Перейра
Остались в запасе
Марсель
Ницца
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Марсель - Ницца
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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