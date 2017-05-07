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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Бирмингем Сити
Бристоль Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 07 мая 2017
Бристоль Сити
07.05.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
16'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Бирмингем Сити
90'
+6
Желтая карточка
С. Глисон
90'
+5
Желтая карточка
Э. Нсуе
90'
+4
Желтая карточка
Т. Кушчак
84'
Замена
С. Глисон
️️️️
Ч. Адамс
Замена
К. О'Доуда
️️️️
Д. Патерсон
76'
74'
Замена
К. Дональдсон
️️️️
Ж. Магома
69'
Замена
К. Белик
️️️️
Л. Юткевич
Желтая карточка
Д. Брайан
63'
Замена
М. Джурич
️️️️
М. Тейлор
60'
Замена
Л. Томлин
️️️️
М. Литтл
59'
56'
Желтая карточка
Ч. Адамс
55'
Желтая карточка
Д. Гроундс
54'
Желтая карточка
Ж. Магома
35'
Желтая карточка
К. Гарднер
16'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
Л. Юткевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ПП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ПП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
47
Каллум О'Доуда
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Ли Томлин
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
11
Керим Фрей
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
4-3-3
13
Гифер
23
Брайан
2
Литтл
44
Флинт
3
Райт
8
Смит
7
Пак
8
Браунхилл
9
Тейлор
18
Абрахам
35
Патерсон
3-5-2
29
Кушчак
17
Гроундс
5
Моррисон
5
Шоттон
16
Дэвис
34
Адамс
8
Гарднер
8
Кифтенбельд
19
Магома
10
Юткевич
10
Нсуе
35
Патерсон
47
О'Доуда
47
О'Доуда
35
Патерсон
2
Литтл
17
Томлин
17
Томлин
2
Литтл
9
Тейлор
11
Джурич
11
Джурич
9
Тейлор
10
Юткевич
5
Белик
5
Белик
10
Юткевич
34
Адамс
25
Глисон
25
Глисон
34
Адамс
19
Магома
8
Дональдсон
8
Дональдсон
19
Магома
Остались в запасе
Бристоль Сити
Бирмингем Сити
1
Макс О'Лири
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Ли Джонсон
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Бобби Рид
АП
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
11
Керим Фрей
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Бристоль Сити - Бирмингем Сити
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Эштон Гэйт
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