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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Палермо
Кьево - Палермо: обзор матча 07 мая 2017
Кьево
07.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
67'
С. Пеллисьер (П)
88'
Э. Гольданига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Палермо
88'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гольданига
Желтая карточка
В. Бирса
87'
86'
Замена
С. Ло Фасо
️️️️
Д. Гонсалес
Замена
Д. Сардо
️️️️
Б. Цесар
84'
Желтая карточка
А. Гамберини
82'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
С. Бастьен
79'
77'
Желтая карточка
Р. Салаи
77'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Р. Салаи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Пеллисьер
67'
54'
Замена
Б. Энрике
️️️️
А. Гацци
Желтая карточка
Б. Цесар
46'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
М. Иско
45'
41'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
22
Самюэль Бастьен
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
АП
22
Мариано Иско
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
14
Алессандро Гацци
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
21
Джанкарло Гонсалес
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
57
Микеле Трояни
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
25
Бруно Энрике
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
22
Норберт Балог
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
4-1-3-1-1
70
Соррентино
12
Цесар
5
Гамберини
29
Каччиаторе
21
Фрей
16
Радованович
22
Бастьен
23
Бирса
22
Иско
19
Кастро
31
Пеллисьер
4-3-3
22
Фулиньяти
4
Анджелкович
18
Гольданига
15
Сионек
5
Алеесами
21
Гонсалес
18
Чочев
18
Яяло
7
Салаи
23
Диаманти
14
Гацци
12
Цесар
20
Сардо
20
Сардо
12
Цесар
22
Бастьен
18
Де Гузман
18
Де Гузман
22
Бастьен
22
Иско
45
Инглесе
45
Инглесе
22
Иско
14
Гацци
25
Энрике
25
Энрике
14
Гацци
21
Гонсалес
32
Ло Фасо
32
Ло Фасо
21
Гонсалес
7
Салаи
7
Трайковски
7
Трайковски
7
Салаи
Остались в запасе
Кьево
Палермо
57
Микеле Трояни
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
1
Йосип Посавец
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
57
Микеле Трояни
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
1
Йосип Посавец
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Кьево - Палермо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
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