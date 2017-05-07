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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Кардифф
Хаддерсфилд Таун - Кардифф: обзор матча 07 мая 2017
Хаддерсфилд Таун
07.05.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
0 : 3
Завершен
Кардифф
7'
К. Зохоре
29'
Д. Беннетт
71'
Д. Беннетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Кардифф
79'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
К. Зохоре
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Д. Хогг
79'
75'
Желтая карточка
Д. Ричардс
71'
ГОЛ! 0:3!
Д. Беннетт
Пас отдал
К. Зохоре
67'
Замена
М. Харрис
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
Н. Уэллс
️️️️
И. Браун
67'
63'
Замена
П. Уиттингем
️️️️
Э. Пилкингтон
29'
ГОЛ! 0:2!
Д. Беннетт
Пас отдал
К. Зохоре
Замена
Д. Коулмэн
️️️️
Ш. Сканнелл
21'
Красная карточка
Д. Уорд
20'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Зохоре
Пас отдал
Э. Пилкингтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
12
Дэнни Уорд
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
37
Исайя Браун
АП
6
Джонатан Хогг
ПП
9
Шон Сканнелл
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Кардифф
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЛП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
АП
6
Джаз Ричардс
ПП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
19
Джек Пэйн
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Кардифф
13
Бен Амос
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-3-1-2
12
Уорд
26
Шиндлер
15
Лев
44
Хефеле
2
Смит
3
ван Ла Парра
13
Муй
6
Хогг
37
Браун
23
Куанер
9
Сканнелл
3-5-1-2
23
Моррисон
21
Пелтье
16
Коннолли
6
Ричардс
5
Гуннарссон
30
Хойлетт
32
Роллс
12
Беннетт
13
Пилкингтон
7
Зохоре
9
Мерфи
9
Сканнелл
1
Коулмэн
1
Коулмэн
9
Сканнелл
6
Хогг
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
6
Хогг
37
Браун
21
Уэллс
21
Уэллс
37
Браун
30
Хойлетт
9
Харрис
9
Харрис
30
Хойлетт
13
Пилкингтон
7
Уиттингем
7
Уиттингем
13
Пилкингтон
7
Зохоре
17
Ламберт
17
Ламберт
7
Зохоре
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Кардифф
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
19
Джек Пэйн
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
13
Бен Амос
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
19
Джек Пэйн
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Кардифф
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Джон Смит'с
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