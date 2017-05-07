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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Фиорентина
Сассуоло - Фиорентина: обзор матча 07 мая 2017
Сассуоло
07.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
73'
М. Политано (П)
85'
П. Иеммелло
37'
Ф. Кьеза
90'
Ф. Бернардески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Фиорентина
90'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Бернардески
ГОЛ! 2:1!
П. Иеммелло
85'
Желтая карточка
С. Сенси
82'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
А. Аквилани
79'
77'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
С. Кристофоро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Политано
73'
72'
Вторая желтая
Гонсало
Замена
П. Иеммелло
️️️️
А. Матри
71'
62'
Замена
К. Тельо
️️️️
Ф. Кьеза
48'
Желтая карточка
М. Весино
Замена
М. Политано
️️️️
А. Рагуса
45'
Замена
М. Политано
️️️️
К. Адьяпонг
45'
39'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
37'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кьеза
Желтая карточка
К. Адьяпонг
32'
32'
Желтая карточка
Гонсало
Желтая карточка
Д. Берарди
28'
Желтая карточка
А. Рагуса
25'
16'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
М. Бадель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЛП
32
Антонио Рагуса
ЛВ
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Стефано Сенси
ПП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Сассуоло
30
Бриан Коста
ВР
40
Леонардо Витали
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
27
Фабио Майстро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
15
Ачерби
13
Пелузо
17
Адьяпонг
28
Каннаваро
32
Дункан
20
Аквилани
8
Сенси
32
Рагуса
94
Берарди
21
Матри
2-5-2-1
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
4
Томович
6
Валеро
47
Бадель
15
Санчес
15
Весино
15
Оливера
41
Кристофоро
14
Кьеза
9
Калинич
20
Аквилани
11
Риччи
11
Риччи
20
Аквилани
17
Адьяпонг
21
Политано
21
Политано
17
Адьяпонг
21
Матри
9
Иеммелло
9
Иеммелло
21
Матри
14
Кьеза
37
Тельо
37
Тельо
14
Кьеза
47
Бадель
10
Бернардески
10
Бернардески
47
Бадель
41
Кристофоро
15
Бабакар
15
Бабакар
41
Кристофоро
Остались в запасе
Сассуоло
Фиорентина
30
Бриан Коста
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
40
Леонардо Витали
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
27
Фабио Майстро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
30
Бриан Коста
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
40
Леонардо Витали
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
Остались в запасе
27
Фабио Майстро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Сассуоло - Фиорентина
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
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