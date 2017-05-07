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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Атлетик
Алавес - Атлетик: обзор матча 07 мая 2017
Алавес
07.05.2017, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
53'
Т. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Атлетик
85'
Замена
С. Мерино
️️️️
И. Уильямс
Замена
Алексис
️️️️
Э. Мендес
85'
84'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
79'
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Гомес
74'
Замена
Р. Собрино
️️️️
В. Камараса
67'
66'
Замена
И. Леке
️️️️
М. Баленсиага
56'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
ГОЛ! 1:0!
Т. Эрнандес
53'
41'
Желтая карточка
И. Муньяин
Желтая карточка
Дейверсон
36'
14'
Желтая карточка
М. Баленсиага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
19
Ману Гарсия
ЛП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Микель Сан Хосе
ЛП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
АП
7
Беньят Эчебаррия
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
10
Оскар Ромеро
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
19
Эрнандес
3
Феддаль
19
Эли
17
Фемения
19
Гарсия
14
Льоренте
7
Мендес
6
Камараса
16
Дейверсон
11
Гомес
4-2-2-2
13
Кепа
18
де Маркос
14
Ляпорт
5
Альварес
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
12
Сан Хосе
10
Муньяин
14
Гарсия
20
Адурис
9
Уильямс
7
Мендес
4
Алексис
4
Алексис
7
Мендес
6
Камараса
19
Собрино
19
Собрино
6
Камараса
11
Гомес
23
Токеро
23
Токеро
11
Гомес
18
Баленсиага
15
Леке
15
Леке
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
9
Уильямс
9
Мерино
9
Мерино
9
Уильямс
Остались в запасе
Алавес
Атлетик
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
10
Оскар Ромеро
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
10
Оскар Ромеро
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Алавес - Атлетик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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