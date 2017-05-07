Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Шальке-04
Фрайбург - Шальке-04: обзор матча 07 мая 2017
Фрайбург
07.05.2017, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
22'
Ф. Нидерлехнер
31'
Ф. Нидерлехнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Шальке-04
Замена
П. Штенцель
️️️️
О. Булут
88'
76'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
В. Грифо
️️️️
Ф. Нидерлехнер
75'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Филипп
69'
61'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
Е. Коноплянка
46'
Желтая карточка
Б. Хеведес
45'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Б. Стамбули
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Нидерлехнер
31'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нидерлехнер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
27
Леон Горецка
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-3-2
1
Шволов
30
Гюнтер
2
Кемпф
5
Гульде
22
Игньевски
27
Хефлер
19
Хаберер
6
Абраши
6
Булут
26
Филипп
7
Нидерлехнер
4-1-1-3-1
1
Ферманн
23
Коке
28
Бадштубер
5
Хеведес
23
Колашинац
21
Стамбули
6
Бенталеб
20
Калиджиури
27
Горецка
22
Коноплянка
9
Бургшталлер
6
Булут
15
Штенцель
15
Штенцель
6
Булут
7
Нидерлехнер
32
Грифо
32
Грифо
7
Нидерлехнер
26
Филипп
18
Петерсен
18
Петерсен
26
Филипп
22
Коноплянка
10
Авдияй
10
Авдияй
22
Коноплянка
20
Калиджиури
9
Ди Санто
9
Ди Санто
20
Калиджиури
21
Стамбули
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
21
Стамбули
Остались в запасе
Фрайбург
Шальке-04
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Фрайбург - Шальке-04
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Фрайбург
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+