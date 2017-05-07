Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - АЗ Алкмаар
НЕК - АЗ Алкмаар: обзор матча 07 мая 2017
НЕК
07.05.2017, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
2 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
43'
А. Джаханбакш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - АЗ Алкмаар
82'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
64'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Л. Гарсия
60'
Красная карточка
Р. Хапс
45'
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
Й. ван Овереем
45'
Замена
Б. Ринстра
️️️️
Р. ван Эйден
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Джаханбакш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
4
Войцех Голла
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
8
Грегор Брайнбург
ЦП
10
Али Мессауд
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
АЗ Алкмаар
23
Тим Крул
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
НЕК
12
Жаниу Бикел
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
3-2-1
18
Барнет
4
Думич
4
Голла
8
Брайнбург
10
Мессауд
7
Майи
4-1-2-1-2
23
Крул
32
Люккассен
3
ван Эйден
12
Влаар
70
Хапс
8
ван Овереем
22
Свенссон
30
Вуйтенс
11
Джаханбакш
99
Гарсия
9
Фрайдей
99
Гарсия
2
Оувеян
2
Оувеян
99
Гарсия
3
ван Эйден
23
Ринстра
23
Ринстра
3
ван Эйден
8
ван Овереем
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
8
ван Овереем
Остались в запасе
НЕК
АЗ Алкмаар
12
Жаниу Бикел
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
1
Серхио Рочет
ВР
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
12
Жаниу Бикел
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча НЕК - АЗ Алкмаар
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
Новости команд
Все
НЕК
АЗ Алкмаар
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Арарат-Армении» и «АЗ Алкмар» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+