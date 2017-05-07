Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бертон Альбион - Рединг
Бертон Альбион - Рединг: обзор матча 07 мая 2017
Бертон Альбион
07.05.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 4
Завершен
Рединг
69'
Б. Тернер
72'
К. Вудроу
3'
Ж. Мендес
21'
Д. Обита
64'
Я. Керморган
84'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бертон Альбион - Рединг
84'
ГОЛ! 2:4!
Л. Граббан
Замена
Л. Варни
️️️️
У. Миллер
78'
Желтая карточка
Д. Ирвин
77'
75'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Р. Беренс
ГОЛ! 2:3!
К. Вудроу
72'
ГОЛ! 1:3!
Б. Тернер
Пас отдал
Л. Дайер
69'
66'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Ж. Мендес
64'
ГОЛ! 0:3!
Я. Керморган
Пас отдал
Р. Беренс
Замена
Л. Дайер
️️️️
М. Кайтли
63'
45'
Замена
Д. ван ден Берг
️️️️
П. МакШейн
21'
ГОЛ! 0:2!
Д. Обита
Пас отдал
Л. Келли
3'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
13
Стивен Бювотер
ВР
2
Джон Брэйфорд
ЦЗ
6
Бен Тернер
ЦЗ
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
7
Люк Мерфи
ЦП
36
Джексон Ирвин
АП
9
Марвин Сорделл
ПП
12
Кали Вудроу
ЦФ
31
Уильям Миллер
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Бертон Альбион
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
11
Льюис Граббан
ЦФ
4-3-1-2
13
Бювотер
2
Брэйфорд
4
Моузиньо
5
МакФадзин
6
Тернер
28
Кайтли
7
Мерфи
9
Сорделл
36
Ирвин
31
Миллер
12
Вудроу
4-4-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
МакШейн
4
Илори
26
Мур
4
Келли
21
Обита
7
Беренс
4
Эванс
29
Керморган
12
Мендес
28
Кайтли
22
Дайер
22
Дайер
28
Кайтли
31
Миллер
42
Варни
42
Варни
31
Миллер
7
Беренс
19
Уильямс
19
Уильямс
7
Беренс
5
МакШейн
8
ван ден Берг
8
ван ден Берг
5
МакШейн
12
Мендес
11
Граббан
11
Граббан
12
Мендес
Остались в запасе
Бертон Альбион
Рединг
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
77
Адриан Попа
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Том Фланаган
ЦЗ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
77
Адриан Попа
ЦП
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Бертон Альбион - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
- : -
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Пирелли Стэдиум
Новости команд
Все
Бертон Альбион
Рединг
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
«Бертон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.00
13 февраля
Экс-форвард сборной Англии может возобновить карьеру в 42 года
2023.10.07 11:23
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» с общим счетом 10:0 и вышел в финал
2019.01.24 00:48
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+