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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Лидс
Уиган Атлетик - Лидс: обзор матча 07 мая 2017
Уиган Атлетик
07.05.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
6'
Р. Танниклифф
50'
К. Вуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Лидс
77'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Р. Виейра
Замена
Р. Колклоу
️️️️
Д. Перкинс
76'
70'
Замена
Х. Сако
️️️️
С. Даллас
64'
Замена
А. Педраса
️️️️
П. Эрнандес
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
М. Якобс
62'
Замена
А. Брюс
️️️️
К. Морган
57'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Вуд
39'
Желтая карточка
К. Бартли
25'
Желтая карточка
Р. Грин
Желтая карточка
Д. Берн
24'
ГОЛ! 1:0!
Р. Танниклифф
Пас отдал
М. Якобс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Мэттью Гилкс
ВР
20
Крейг Морган
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЛП
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Райан Танниклифф
ЦП
6
Джейми Хансон
ПП
8
Макс Пауэр
ПП
14
Омар Богл
ЦФ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
14
Роналду Виейра
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
9
Хади Сако
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
3-4-1-2
13
Гилкс
20
Морган
33
Берн
6
Коннолли
3
Уорнок
6
Хансон
8
Танниклифф
8
Пауэр
24
Якобс
4
Перкинс
14
Богл
3-2-2-1-2
31
Грин
2
Койл
5
Бартли
12
Эйлинг
28
Берарди
15
Даллас
14
Виейра
32
О'Кейн
19
Эрнандес
9
Вуд
7
Руф
20
Морган
4
Брюс
4
Брюс
20
Морган
4
Перкинс
27
Колклоу
27
Колклоу
4
Перкинс
24
Якобс
25
Пауэлл
25
Пауэлл
24
Якобс
19
Эрнандес
23
Педраса
23
Педраса
19
Эрнандес
14
Виейра
27
Филлипс
27
Филлипс
14
Виейра
15
Даллас
9
Сако
9
Сако
15
Даллас
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Лидс
22
Юсси Яскилайнен
ВР
33
Рис Джеймс
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
Главный тренер
Уоррен Джойс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
33
Рис Джеймс
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Уиган Атлетик - Лидс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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