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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - ПСВ
Гронинген - ПСВ: обзор матча 07 мая 2017
Гронинген
07.05.2017, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
11'
М. Махи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - ПСВ
83'
Замена
Г. Перейро
️️️️
С. Бергвейн
Желтая карточка
Р. Йенссен
58'
45'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Й. Виллемс
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Й. Дрост
45'
20'
Желтая карточка
Э. Морено
ГОЛ! 1:0!
М. Махи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
10
Мимун Махи
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
17
Йеспер Дрост
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
ПСВ
17
Хидде Юрьюс
ВР
4
Менно Кох
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
1-4-1
22
Падт
3
Дэвидсон
10
Махи
17
Дрост
11
Йенссен
7
Бакуна
30
Линссен
4-3-3
41
Зут
4
Ариас
15
Морено
77
Изима-Мирен
15
Виллемс
8
ван Гинкел
24
Проппер
18
Гуардадо
26
де Йонг
9
Локадия
34
Бергвейн
17
Дрост
11
Тибблинг
11
Тибблинг
17
Дрост
15
Виллемс
20
Хендрикс
20
Хендрикс
15
Виллемс
34
Бергвейн
26
Перейро
26
Перейро
34
Бергвейн
Остались в запасе
Гронинген
ПСВ
26
Петер ван дер Влаг
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
17
Хидде Юрьюс
ВР
4
Менно Кох
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
26
Петер ван дер Влаг
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
7
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
17
Хидде Юрьюс
ВР
4
Менно Кох
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Гронинген - ПСВ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
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