Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль - Саутгемптон: обзор матча 07 мая 2017
Ливерпуль
07.05.2017, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Саутгемптон
90'
Желтая карточка
Р. Бертранд
Желтая карточка
Д. Ловрен
89'
Замена
М. Груйич
️️️️
Д. Вейналдум
87'
69'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Габбиадини
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Ориги
69'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Л. Лейва
69'
65'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
60'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
С. Буфал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Саутгемптон
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Миньоле
6
Ловрен
32
Матип
17
Клайн
23
Джан
23
Вейналдум
6
Лейва
20
Милнер
11
Коутиньо
9
Фирмино
27
Ориги
4-2-3-1
17
Форстер
21
Соареш
5
Стивенс
4
Йошида
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
17
Буфал
21
Ромеу
10
Тадич
11
Габбиадини
23
Вейналдум
8
Груйич
8
Груйич
23
Вейналдум
6
Лейва
10
Лаллана
10
Лаллана
6
Лейва
27
Ориги
15
Старридж
15
Старридж
27
Ориги
17
Буфал
27
Редмонд
27
Редмонд
17
Буфал
11
Габбиадини
7
Лонг
7
Лонг
11
Габбиадини
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Андони Ираола
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Ливерпуль
Саутгемптон
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
18:47
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Топ-клубу АПЛ активно советуют Батракова
18:47
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+