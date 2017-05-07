Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Орландо Сити
Динамо Хьюстон - Орландо Сити: обзор матча 07 мая 2017
Динамо Хьюстон
07.05.2017, воскресенье, 03:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 0
Завершен
Орландо Сити
51'
М. Манотас
65'
М. Манотас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Орландо Сити
Желтая карточка
А. Машадо
84'
79'
Желтая карточка
Д. Тойя
Замена
О. Гарсия
️️️️
Алекс
73'
71'
Замена
К. Игита
️️️️
У. Джонсон
ГОЛ! 2:0!
М. Манотас
65'
Желтая карточка
Э. Джей. ДеЛаГарса
60'
58'
Замена
К. Ривас
️️️️
Д. Барнс
ГОЛ! 1:0!
М. Манотас
51'
Замена
Р. Кларк
️️️️
Э. Александер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЛП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
14
Алекс
ПП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
29
Томми Реддинг
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
4
Уилл Джонсон
ЛП
23
Антонио Ночерино
ОП
10
Джайлз Барнс
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
10
Матиас Гарсия
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Орландо Сити
12
Джош Саундерс
ВР
5
Сервандо Карраско
ЦП
7
Кристиан Игита
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
2-3-1
31
Уиллис
13
Машадо
20
ДеЛаГарса
29
Александер
7
Бисли
14
Алекс
19
Манотас
2-1-3-1-1
17
Бендик
29
Реддинг
25
Тойя
23
Ночерино
10
Барнс
23
Суттер
4
Джонсон
10
Гарсия
9
Ларин
14
Алекс
27
Гарсия
27
Гарсия
14
Алекс
29
Александер
13
Кларк
13
Кларк
29
Александер
4
Джонсон
7
Игита
7
Игита
4
Джонсон
10
Барнс
11
Ривас
11
Ривас
10
Барнс
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Орландо Сити
1
Тайлер Дерич
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
12
Джош Саундерс
ВР
5
Сервандо Карраско
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
1
Тайлер Дерич
ВР
2
Халил Анибаба
ЦЗ
11
Эндрю Венгер
ЦФ
Остались в запасе
12
Джош Саундерс
ВР
5
Сервандо Карраско
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Динамо Хьюстон - Орландо Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
Новости команд
Все
Динамо Хьюстон
Орландо Сити
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
Вчера, 14:29
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
Вчера, 14:29
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+