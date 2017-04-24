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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетик
Эйбар - Атлетик: обзор матча 24 апреля 2017
Эйбар
24.04.2017, понедельник, 21:45
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
90+4'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетик
Желтая карточка
П. Леон
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Желтая карточка
А. Гальвез
90'
+3
Замена
А. Гонсалес
️️️️
С. Энрих
89'
86'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Уильямс
85'
Желтая карточка
С. Мерино
81'
Замена
С. Мерино
️️️️
А. Адурис
80'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
К. Ривера
73'
64'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
А. Итурраспе
Замена
К. Ривера
️️️️
Т. Инуи
59'
Красная карточка
Г. Эскаланте
56'
Замена
Д. Юнка
️️️️
А. Луна
42'
Желтая карточка
И. Рамис
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-2-2-2
13
Родригес
13
Луна
6
Гальвез
4
Рамис
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
14
Инуи
14
Леон
9
Энрих
19
Кике
3-2-2-1-2
13
Кепа
14
Ляпорт
5
Альварес
12
Сан Хосе
18
де Маркос
18
Баленсиага
14
Гарсия
8
Итурраспе
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
13
Луна
17
Юнка
17
Юнка
13
Луна
14
Инуи
17
Ривера
17
Ривера
14
Инуи
9
Энрих
8
Гонсалес
8
Гонсалес
9
Энрих
9
Уильямс
14
Сусаета
14
Сусаета
9
Уильямс
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
20
Адурис
9
Мерино
9
Мерино
20
Адурис
Остались в запасе
Эйбар
Атлетик
13
Асьер Риесго
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
23
Нано Меса
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эйбар - Атлетик
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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