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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Манчестер Сити
Монако - Манчестер Сити: обзор матча 15 марта 2017
Монако
15.03.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 3 : 5
Завершен
Манчестер Сити
8'
К. Мбаппе
29'
Фабиньо
77'
Т. Бакайоко
71'
Л. Сане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Манчестер Сити
Желтая карточка
Т. Лемар
90'
+2
Замена
Н. Дирар
️️️️
В. Жермен
90'
+1
Желтая карточка
В. Жермен
89'
84'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Г. Клиши
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
К. Мбаппе
81'
ГОЛ! 3:1!
Т. Бакайоко
Пас отдал
Т. Лемар
77'
75'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
71'
ГОЛ! 2:1!
Л. Сане
Замена
А. Туре
️️️️
А. Раджи
70'
Травма
А. Раджи
69'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
59'
58'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
ГОЛ! 2:0!
Фабиньо
Пас отдал
Б. Менди
29'
11'
Желтая карточка
Б. Санья
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Б. Силва
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-2-2-2
1
Субашич
23
Менди
24
Раджи
21
Жемерсон
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Бакайоко
20
Силва
18
Лемар
98
Жермен
10
Мбаппе
4-1-3-2
13
Кабальеро
3
Санья
3
Клиши
6
Стоунз
11
Коларов
5
Фернандиньо
10
Сане
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
11
Де Брюйне
24
Раджи
6
Туре
6
Туре
24
Раджи
10
Мбаппе
8
Моутинью
8
Моутинью
10
Мбаппе
98
Жермен
8
Дирар
8
Дирар
98
Жермен
3
Клиши
17
Ихеначо
17
Ихеначо
3
Клиши
Остались в запасе
Монако
Манчестер Сити
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Жорже
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
11
Ирвин Кардона
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Монако - Манчестер Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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