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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Монако
Манчестер Сити - Монако: обзор матча 21 февраля 2017
Манчестер Сити
21.02.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
5 : 3
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Монако
26'
Р. Стерлинг
58'
С. Агуэро
71'
С. Агуэро
77'
Д. Стоунз
82'
Л. Сане
32'
Р. Фалькао
40'
К. Мбаппе
61'
Р. Фалькао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Монако
Замена
Х. Навас
️️️️
Р. Стерлинг
89'
88'
Замена
Н. Дирар
️️️️
Т. Бакайоко
Замена
Фернандо
️️️️
С. Агуэро
87'
85'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Б. Силва
ГОЛ! 5:3!
Л. Сане
Пас отдал
С. Агуэро
82'
81'
Желтая карточка
Фабиньо
79'
Замена
В. Жермен
️️️️
К. Мбаппе
ГОЛ! 4:3!
Д. Стоунз
Пас отдал
Я. Туре
77'
76'
Желтая карточка
Б. Силва
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
73'
ГОЛ! 3:3!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
71'
67'
Желтая карточка
Р. Фалькао
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Фернандиньо
62'
61'
ГОЛ! 2:3!
Р. Фалькао
Пас отдал
Т. Лемар
ГОЛ! 2:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Стерлинг
58'
55'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
50'
Пенальти не реализован!
Р. Фалькао
Желтая карточка
Н. Отаменди
48'
40'
ГОЛ! 1:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Фабиньо
Желтая карточка
Фернандиньо
39'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
35'
Желтая карточка
С. Агуэро
35'
32'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Фабиньо
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Сане
26'
25'
Желтая карточка
Д. Сидибе
8'
Желтая карточка
К. Глик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Бакари Санья
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Фернандиньо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ОП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-3-2
13
Кабальеро
3
Санья
6
Стоунз
30
Отаменди
5
Фернандиньо
42
Туре
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Агуэро
21
Сильва
4-2-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
15
Глик
24
Раджи
23
Менди
8
Бакайоко
6
Фабиньо
18
Лемар
20
Силва
9
Фалькао
10
Мбаппе
19
Стерлинг
16
Навас
16
Навас
19
Стерлинг
5
Фернандиньо
5
Сабалета
5
Сабалета
5
Фернандиньо
10
Агуэро
5
Фернандо
5
Фернандо
10
Агуэро
8
Бакайоко
8
Дирар
8
Дирар
8
Бакайоко
20
Силва
8
Моутинью
8
Моутинью
20
Силва
10
Мбаппе
98
Жермен
98
Жермен
10
Мбаппе
Остались в запасе
Манчестер Сити
Монако
1
Клаудио Браво
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
18
Фабиан Делф
ЦП
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Манчестер Сити - Монако
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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