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    Расписание матчей 17-02-2017

    январь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    март 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2016/2017), 21 тур
    17 февраля, пятница
    19:00
    Кайсериспор
    2:0
    Бурсаспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 22 тур
    17 февраля, пятница
    20:00
    Нордшелланд
    0:1
    Люнгбю
    Матч завершен
    17 февраля, пятница
    22:15
    Эсбьерг
    3:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 26 тур
    17 февраля, пятница
    22:00
    Луго
    1:2
    Эльче
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 23 тур
    17 февраля, пятница
    22:00
    Рода
    1:0
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 27 тур
    17 февраля, пятница
    22:30
    Вестерло
    1:2
    Брюгге
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 21 тур
    17 февраля, пятница
    22:30
    Аугсбург
    1:3
    Байер
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 25 тур
    17 февраля, пятница
    22:45
    Ювентус
    4:1
    Палермо
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 23 тур
    17 февраля, пятница
    22:45
    Гранада
    4:1
    Бетис
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 26 тур
    17 февраля, пятница
    22:45
    Бастия
    1:1
    Монако
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 22 тур
    17 февраля, пятница
    23:30
    Порту
    4:0
    Тондела
    Матч завершен
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