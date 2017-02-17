январь 2016
февраль 2017
Турция. Суперлига (2016/2017), 21 тур
17 февраля, пятница
19:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 22 тур
17 февраля, пятница
20:00
Матч завершен
17 февраля, пятница
22:15
Матч завершен
Испания. Сегунда (2016/2017), 26 тур
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 23 тур
17 февраля, пятница
22:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 27 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 21 тур
Италия. Серия А (2016/2017), 25 тур
Испания. Примера (2016/2017), 23 тур
Франция. Лига 1 (2016/2017), 26 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 22 тур